Старинный жилой дом в Денежном переулке в Москве отреставрируют

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Мосгорнаследие выдало собственнику жилого дома XIX века, расположенного в Денежном переулке в Москве, задание на разработку научно-проектной документации для последующей реставрации здания. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Департамент культурного наследия города Москвы выдал задание на разработку проекта реставрации жилого дома в Денежном переулке. Следующим шагом после разработки проекта станет проведение реставрационных работ", - говорится в сообщении.

Как уточнил руководитель ведомства Алексей Емельянов, для разработки научно-проектной документации будут проведены историко-архивные и библиографические исследования, изучены особенности здания. Разрешение на проведение реставрации будет выдано после разработки проекта и его согласования с Мосгорнаследием.

Отмечается, что дом является выявленным объектом культурного наследия. Он был построен в несколько этапов. Самый ранний период - 1823 год, в это время памятник представлял собой двухэтажный главный жилой дом городской усадьбы с каменным нижним и деревянным верхним этажами. В 1893 году по проекту архитектора Ушакова деревянный второй этаж заменили на каменный.

"Денежный переулок вполне оправдывает свое название. Раньше тут жили работники Монетного двора, а также промышленники, разбогатевшие купцы и фабриканты. Небольшой дом под номером 24, строение 1 является неотъемлемой частью исторической застройки переулка. Это образец эклектики с элементами классического декора", - добавил Емельянов.