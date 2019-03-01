В Мосгордуме наградят старшеклассника, спасшего жизнь пассажира самолета

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников 12 марта наградит старшеклассника столичной школы № 1573 Богдана Рудика, который спас жизнь пассажира самолета, летевшего из Сочи в Москву. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе депутата.

Как ранее сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, ученик медицинского класса Богдан Рудик вместе со своей семьей возвращался после каникул из Сочи в Москву. Во время полета одному из пассажиров стало плохо. Врачей в самолете не оказалось. Рудик оказал экстренную медпомощь пассажиру, который к тому времени уже потерял сознание, он вместе с бортпроводниками поддерживал дыхание мужчины с помощью дыхательного реанимационного мешка, а также следил за давлением. В результате состояние пострадавшего удалось стабилизировать. В связи с инцидентом самолет совершил экстренную посадку в Воронеже, где мужчину передали медикам.

"Ученик 10 класса школы № 1573 Богдан Рудик, спасший на борту самолета жизнь пассажира, 12 марта будет награжден председателем Московской городской Думы Алексеем Шапошниковым. Богдан приглашен в столичный парламент вместе со своими одноклассниками", - говорится в сообщении.

По мнению Шапошникова, Рудик - настоящий пример для подражания. "Не каждый взрослый смог бы так быстро сориентироваться, не испугаться и оказать необходимую первую помощь. Богдан совершил большой поступок. Поступок настоящего мужчины!" - написал на своей странице в Facebook спикер столичного парламента.