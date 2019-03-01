Власти Москвы пригласили спасшего авиапассажира школьника на экскурсию в Скорую помощь

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун пригласил школьника Богдана Рудика, спасшего пассажира на борту самолета, а также весь медицинский класс 10 "Б" Школы № 1573 на экскурсию на станцию Скорой медицинской помощи и в учебный симуляционный центр больницы им. Боткина. Об этом Хрипун сообщил в пятницу ТАСС.

"Отлично, что в Москве есть такие самоотверженные ученики, как Богдан. Он не растерялся в экстренной ситуации, успешно применил на практике те знания, которые получил на занятиях, повел себя как настоящий медицинский работник. Безусловно, хотелось бы видеть его в дальнейшем в рядах московских врачей. В свою очередь, Богдана и его одноклассников приглашаю познакомиться с передовыми технологиями московского здравоохранения, посетить станцию скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

Ранее, возвращаясь после каникул из Сочи в Москву, ученик медицинского класса Богдан Рудик оказал экстренную медпомощь на борту самолета пассажиру, который к тому времени уже потерял сознание. Он вместе с бортпроводниками поддерживал дыхание мужчины с помощью дыхательного реанимационного мешка, а также следил за давлением. В результате состояние пострадавшего удалось стабилизировать. В связи с инцидентом самолет совершил экстренную посадку в Воронеже, где мужчину передали медикам.