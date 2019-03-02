Специалисты в Москве просчитывают нагрузки на монорельс при запуске там трамвая

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Власти Москвы сохраняют решение по переоборудованию монорельса в трамвайную линию. В настоящее время специалисты занимаются расчетами нагрузки на существующую инфраструктуру для осуществления этого решения, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

"Мы считаем, что проект, который был представлен, связанный с изменением монорельса на трамвай, - это разумное решение. Коллеги из Стройкомплекса... должны сейчас посмотреть нагрузки - выдержит или не выдержит структура монорельса, - чтобы в первую очередь использовать существующую инфраструктуру монорельса и сделать так, чтобы по ней смог ездить трамвай", - сказал Ликсутов.

Он добавил, что решение, как трамвай будет "забираться" на монорельсовую линию, уже есть. "У нас есть вся станционная инфраструктура, лифты, эскалаторы, все для этого готово. Единственное - специалисты должны рассчитать нагрузки и безопасность. Это акцент, который коллеги мои из стройкомплекса сейчас оценивают", - подчеркнул заммэра.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что проект переоборудования московского монорельса в трамвайную линию будет готов в первом полугодии 2019 года. По его словам, демонтажа существующих конструкций не будет.

Летом 2017 года Градостроительно-земельная комиссия столицы приняла решение о разработке проекта планировки трамвайной линии для замены Московской монорельсовой транспортной системы. Проект планировки предполагает продление трамвайной линии, проходящей по улице Академика Королева, до Краснопресненской трамвайной сети. При этом, как предполагалось на тот момент, часть эстакады монорельса будет реконструирована для приспособления движения трамваев.

Московский монорельс принял первых пассажиров в экскурсионном режиме в ноябре 2004 года, в транспортном режиме - с 2008-го. С 23 января 2017 года монорельс вновь стал работать в экскурсионном режиме с интервалом движения в 30 минут, режим работы - с 08:00 до 20:00 мск. Это объясняется снижением пассажиропотока на монорельсе после ввода в эксплуатацию в 2016 году Московского центрального кольца и нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро.