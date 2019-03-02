В акции "Ночь на катке" в Москве приняли участие около 50 тыс. человек

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Почти 50 тыс. человек посетили катки в 16 московских парках вечером 28 февраля в рамках проведения ежегодной акции "Ночь на катке". Горожане танцевали на льду под музыку, принимали участие в конкурсах и розыгрышах призов, сообщил в субботу в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

"В последний день зимы городская акция "Ночь на катке" собрала почти 50 тыс. человек. Темой этого года была музыка, так что гости танцевали на льду, принимали участие в конкурсах и викторинах. Похоже, было весело", - написал он.

Вход на 16 городских катков был бесплатным с 18:00 мск, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. В этом году тема акции - "Музыкальный лед". Так, на катке "Фабрика счастливых людей" в Парке Горького в этот вечер устроили шумную "Электровечеринку" под треки диджейской группы Menzo DJ"s. Здесь можно было встретить персонажей в футуристических светящихся костюмах, которые проводили конкурсы на лучшее видео с вечеринки или на самый необычный наряд.

В саду "Эрмитаж" танцевали под рок-н-ролл с диджеями Александром Пушным, Маргаритой Митрофановой и Василием Стрельниковым. Также профессиональный тренер учил рок-н-ролльным па на коньках. В парке "Сокольники" популярные джазовые и соул-композиции исполнила кавер-группа Bridge Brothers Band. Кроме того, на катке провели музыкальный конкурс: все желающие угадывали мелодии композиторов-классиков.

Акция "Ночь на катке" проводится в Москве с 2016 года. В прошлом году акцию посвятили российским спортсменам, которые выступили на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея). В 2018 году в ней приняли участие более 48 тыс. москвичей и гостей столицы.