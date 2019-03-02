Синоптики назвали февраль 2019 года одним из самых "темных" за последние 20 лет в Москве

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Солнце в феврале 2019 года в Москве светило всего 43 часа при норме в 72, месяц стал одним из самых "темных" за последние 20 лет. Об этом ТАСС сообщил в субботу ведущий научный сотрудник Метеообсерватории МГУ имени М. В. Ломоносова Михаил Локощенко.

"Февраль был не солнечным, темноватым, но далеким от рекордно низких значений. Продолжительность солнечного сияния составила 43 часа в феврале при норме в 72. Это один из самых "темных" февралей за последние 20 лет", - сказал Локощенко.

По его словам, до сих пор остается не побитым рекорд декабря 1968 года, когда продолжительность солнечного сияния составила ноль часов, "солнечный диск не был открыт ни на одну минуту".