Платформы на направлениях "Одинцов-Лобня" и "Нахабино-Подольск" реконструируют

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Остановочные пункты, через которые будут проходить первые два Московских центральных диаметра МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск", будут реконструированы. Об этом сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.

"К запуску МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" реконструируем и благоустроим остановочные пункты на этих направлениях. Вместе с РЖД и пригородным перевозчиком ЦППК поставим на платформах скамейки, электронные табло, колонны экстренной связи и навесы от непогоды", - написал градоначальник.

В декабре 2018 года заместитель председателя правительства Подмосковья Игорь Тресков сообщал, что в рамках проекта МЦД было решено заняться реконструкцией вокзалов в Московской области. Про благоустройство обычных остановочных пунктов ранее не сообщалось.

Московские центральные диаметры - новый транспортный проект в столичной агломерации. МЦД будет представлять собой что-то вроде наземного метро, в поездах которого пассажиры смогут путешествовать из одной точки Подмосковья в противоположную в области по диаметру через территорию города. Система будет работать с 5:30 утра до 1:00 ночи. Для комфортной интеграции с остальным городским транспортом будет разработана удобная билетная система, пассажиры смогут использовать карту "Тройка".