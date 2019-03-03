Десять московских вузов будут проводить бесплатные занятия для жителей столицы

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Проект "Университеты округу", в рамках которого для москвичей будут организованы бесплатные занятия по различным предметам, будет запущен в столице. Об этом сообщается в воскресенье на портале мэра и правительства Москвы.

"В столице запустят проект "Университеты округу". Соглашение о его реализации подписали ректоры десяти крупнейших вузов Северо-Восточного административного округа (СВАО) Москвы <...> Студенты и преподаватели вузов будут вести курсы иностранных языков, куда сможет записаться любой горожанин. Кроме того, для людей старшего поколения откроется факультатив по компьютерной грамотности, чтобы они смогли обращаться за госуслугами в режиме онлайн", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в проекте примут участие Российский государственный социальный университет (РГСУ), Московский городской педагогический университет (МГПУ), Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина, Академия государственной противопожарной службы МЧС России, Национальный исследовательский московский государственный строительный университет, Московский политехнический университет, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), Российский университет транспорта (МИИТ), Московский университет МВД РФ имени В. Я. Кикотя и Финансовый университет при правительстве РФ. Каждый институт составит перечень направлений для занятий, которые будут интересны москвичам.

Ожидается, что проект в дальнейшем будет расширяться. В рамках него планируется проводить конкурсы и олимпиады, повышать профессиональную квалификацию учащихся, помогать в их трудоустройстве, а также развивать шахматный спорт, создавать медицинские классы и развивать инклюзивное образование. Также среди направлений проекта развитие волонтерского движения, реализация молодежных программ, сотрудничество с промышленными предприятиями, фондами, бизнес-структурами, органами власти.