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Проезд по Маяковскому тоннелю в Москве закроют в ночь на 4 марта

ЦОДД призвал автомобилистов выбирать пути объезда

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Проезд по Маяковскому тоннелю на Садовом кольце в Москве будет закрыт в ночь на 4 марта из-за укладки асфальта. Об этом сообщил в Twitter в воскресенье Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"Сегодня с 22:00 до 05:30 будет закрыт для проезда Маяковский тоннель (Садовое кольцо) в обе стороны. Там будут проводиться работы по укладке асфальта, чтобы завтра нам с вами было комфортно передвигаться", - говорится в сообщении.

ЦОДД также призвал автомобилистов выбирать пути объезда.

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