Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в начале недели

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Автомобилистов Москвы призвали пользоваться общественным транспортом в начале следующей недели из-за метели и гололедицы. Об этом сообщается в воскресенье в Twitter "Администратора московского парковочного пространства" (АМПП).

"По прогнозам синоптиков [в начале недели в Москве], вероятны снег, метель и сильный ветер. На дорогах гололедица. Будьте осторожны, не паркуйтесь у широкоформатных конструкций и деревьев. По возможности пользуйтесь общественным транспортом", - говорится в сообщении.

Ранее в "Центре организации дорожного движения" (ЦОДД) Москвы сообщали, что уже в течение текущей недели наблюдалось увеличение числа автомобилей в преддверии праздничного дня 8 марта. В случае если от личного автомобиля отказаться невозможно, ЦОДД рекомендовал сместить поездки на внепиковые часы - после 21 часа. В вечерний час пик ситуация на дорогах будет сложной.