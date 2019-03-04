Александр Калягин вручит премию председателя СТД худруку Театра Вахтангова Римасу Туминасу

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Председатель Союза театральных деятелей (СТД) России, народный артист РФ Александр Калягин вручит в понедельник свою личную - председательскую - премию художественному руководителю Театра имени Евгения Вахтангова, режиссеру Римасу Туминасу. По сложившейся традиции, церемония награждения состоится на приеме председателя СТД, который пройдет в Театральном центре "На Страстном" в первый день Масленицы, сообщили ТАСС в пресс-службе СТД.

"Так повелось, что ежегодно Александр Калягин дает прием для своих коллег, который по традиции приходится на первый день Масленицы. Гостей ждут, конечно же, блины, хорошая музыка и, самое главное, общение друг с другом. "На Страстном" в этот день собирается весь цвет московского театрального сообщества: художественные руководители столичных театров, известные артисты, режиссеры, сценографы, драматурги, критики", - отметила собеседница агентства.

Кульминацией торжества, по ее словам, неизменно становится вручение премии председателя СТД. Она присуждается творческой личности любой театральной профессии за вклад в развитие театрального искусства России. Определяет лауреата сам Александр Калягин.

Премия председателя СТД учреждена в 2002 году, напомнила представитель пресс-службы. За время существования этой награды ее получали такие выдающиеся режиссеры и актеры, как Галина Волчек, Владимир Этуш, Алла Покровская, Юрий Любимов, Петр Фоменко, Вера Васильева, Чулпан Хаматова, Юрий Яковлев, Роман Виктюк. В прошлом году лауреатом стала директор Российского молодежного театра Софья Апфельбаум, находящаяся под домашним арестом по делу "Седьмой студии".

В этом году Калягин присудил свою премию художественному руководителю Театра имени Евгения Вахтангова Римасу Туминасу.

О Римасе Туминасе

Римас Туминас родился 20 января 1952 года в городе Кельме (Литва). В 1970-1974 годах учился в Литовской государственной консерватории. В 1978 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа.

Работал в театрах Вильнюса и Москвы. Ставил спектакли за рубежом - в Финляндии, Исландии, Швеции, Польше. В 1990 году основал и возглавил Малый театр Вильнюса.

В 2007 году стал художественным руководителем Театра имени Вахтангова, который вывел на одну из ведущих позиций среди драматических театров России. Выпустил спектакли: "Троил и Крессида" У. Шекспира, "Последние луны" Ф. Бордона и "Тихая ночь" Г. Мюллера, "Дядя Ваня" А. Чехова, "Маскарад" М. Лермонтова, "Ветер шумит в тополях" Ж. Сиблейраса, "Пристань" по мотивам произведений Б. Брехта, И. Бунина, Ф. Достоевского, Ф. Дюрренматта, А. Миллера, А. Пушкина, Э. де Филиппо, "Евгений Онегин" по А. Пушкину, "Улыбнись нам, Господи" по Г. Кановичу, "Минетти" Т. Бернхарда, "Царь Эдип" Софокла, "Фальшивая нота" Д.Карона.

Является лауреатом Государственной премии РФ и Национальной премии Литвы. Кавалер ордена Дружбы и ордена Почета. Обладатель множества театральных премий, в числе которых - "Золотая маска", "Хрустальная Турандот", "Гвоздь сезона", "Звезда театрала", Международная премия К. С. Станиславского, Международная премия "Балтийская звезда", премия Олега Табакова, премия имени Андрея Миронова "Фигаро", специальный приз "За развитие культуры и взаимопонимание между странами" международного фестиваля искусств в Сполето (Италия).