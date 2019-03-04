Цикл бесплатных занятий для владельцев домашних животных начинается в Москве

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Цикл бесплатных занятий по правильному уходу за домашними животными начинается в Москве 4 марта, он продлится три месяца, сообщается на информационном портале правительства Москвы.

"С 4 марта владельцы домашних животных смогут посетить цикл бесплатных тематических лекций по уходу за питомцами. В течение трех месяцев специалисты столичного Комитета ветеринарии будут рассказывать не только о том, как правильно кормить, купать и лечить домашнего любимца, но и о том, как подготовить его к путешествию или переезду", - говорится в сообщении.

Уточняется, что занятия пройдут на станциях по борьбе с болезнями животных, в школах и экологических центрах, управах районов, администрациях поселений и зоомагазинах. Встречи также состоятся в Большом московском цирке, на "Городской ферме" на ВДНХ и других площадках.

В сообщении отмечается, что до конца мая Госветслужба столицы планирует организовать более 120 лекций.

"Наши лекции популярны у горожан. Только в прошлом году их посетили более 6500 москвичей, в том числе около 1500 школьников и студентов. В этом году тематика лекций впервые разделена на три направления, что позволит ветеринарным специалистам гораздо детальнее осветить каждую тему", - приводятся в сообщении слова председателя Комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.

В сообщении уточняется, что подробное расписание лекций на март опубликовано на странице Комитета ветеринарии Москвы на сайте mos.ru.