Бесплатная акция по проверке слуха пройдет в Москве с 4 по 14 марта

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Жители Москвы с 4 по 14 марта могут принять участие в бесплатной акции, посвященной здоровью уха. В рамках акции можно будет пройти бесплатное обследование, говорится в сообщении на информационном портале правительства Москвы.

"С 4 по 14 марта Департамент здравоохранения города Москвы проведет бесплатную акцию, приуроченную к Международному дню охраны здоровья уха и слуха. Желающие смогут посетить лекции о профилактике заболеваний, а также получить консультацию и пройти обследование органов слуха", - говорится в сообщении.

Уточняется, что День открытых дверей в рамках акции пройдет 4 марта в 19 медицинских организациях города.

Также с 4 по 7 марта в 15 медицинских организациях проведут лекции о профилактике заболеваний уха.

"Проверить органы слуха предлагают и в Научно- исследовательском клиническом институте оториноларингологии имени Л. И. Свержевского. Здесь ждут посетителей 7, 12 и 14 марта с 10:00 до 14:00. В это время можно будет получить консультацию оториноларингологов и сурдологов, а также пройти аудиологическое исследование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что список медицинских организаций, которые принимают участие в акции, опубликован на сайте столичного Департамента здравоохранения.