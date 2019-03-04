В Гидрометцентре сообщили, что снег в Москве в этом году растает раньше обычного

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Снежный покров в Москве этой весной растает раньше обычного, сообщил в понедельник журналистам на пресс-конференции в ТАСС глава Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

"Климатическая весна обычно приходит в Москву в 20-х числах марта. <...> Если посмотреть прогноз на ближайшие дни, то мы идем с опережением этого графика. Поэтому это может случиться немного раньше", - сказал он.

Пятого марта в столице ожидается до 3 - 5 градусов тепла, 6 марта от -1 до +1. В ночь с 6 на 7 марта температура опустится до минус 12 - 14 градусов.

В праздничные дни - с 8 по 10 марта - погода в столице будет теплой, ожидается около 8 - 9 градусов тепла, добавил Киктев.