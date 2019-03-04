Новая парковая зона появится в районе Южное Медведково в Москве в 2019 году

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Власти Москвы благоустроят территорию на северо-востоке столицы в районе Южное Медведково у реки Яузы, создав там комфортные зоны отдыха. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Территория вдоль Заповедной улицы, прилегающая к реке Яуза в районе Южное Медведково, будет благоустроена в 2019 году", - приводит пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. Общая площадь новой парковой зоны составит 34,5 га.

По его словам, при разработке проекта по благоустройству территории учитывались пожелания москвичей, проживающих в этом районе. В частности, в парке обновят спортивную зону, отремонтируют эстрадную площадку, а также организуют велосипедную трассу, которая свяжет парк со стадионом "Отрада" с запада и с Бабушкинским парком с востока. Также на территории парка появится площадка для отдыха людей старшего поколения с оборудованием для настольных игр.

Для комфортных прогулок и отдыха в парке установят новые опоры наружного освещения, разместят камеры видеонаблюдения и элементы навигации, установят скамейки и урны, высадят деревья и кустарники, а вдоль набережных рек Яуза и Чермянка обустроят прогулочные маршруты со смотровыми площадками.