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Власти Москвы организуют отдых более 50 тыс. детей в 2019 году

Отмечается, что в рамках летней оздоровительной кампании подготовят 15 загородных лагерей и 31 базу семейного отдыха

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Свыше 50 тыс. московских детей льготных категорий смогут отдохнуть в текущем году за счет средств городского бюджета, в том числе, в Крыму и Белоруссии. Об этом сообщила в понедельник замгендиректора компании "Мосгортур" Юлия Силенко.

"В этом году мы планируем за счет городского бюджета устроить отдых 52 тыс. московских детей - это дети-сироты, дети из малообеспеченных семей, дети с инвалидностью и другие льготные категории. Речь - об индивидуальном и семейном отдыхе, когда детей сопровождают взрослые", - сказала она на пресс-конференции.

Силенко отметила, что в рамках летней оздоровительной кампании дети смогут отдохнуть в 15 загородных лагерях и на 31 базе семейного отдыха, расположенных в Крыму, Подмосковье, Белоруссии, на Северном Кавказе, в средней полосе России, на русском севере и в Краснодарском крае.

Для детей будет организована программа с подвижными занятиями на свежем воздухе и пятиразовое питание.

Кроме этого, по ее словам, в рамках оздоровительной кампании "Мосгортур" подготовил шесть образовательных программ. "Это полезный отдых, он будет отвечать развитию навыков у детей, таких как финансовая грамотность, знания о Москве, проектная деятельность, лидерские качества", - пояснила Силенко.

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