Около 200 сотрудников МЧС обеспечат пожарную безопасность на Широкой Масленице в Москве

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Противопожарную безопасность на мероприятиях, посвященных празднованию Широкой Масленицы в Москве, обеспечат около 200 сотрудников МЧС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления министерства.

"Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Широкой Масленицы, проходят в Москве в период с 4 по 10 марта. Во время проведения этих мероприятий пожарную безопасность обеспечат свыше 200 сотрудников МЧС Москвы и добровольных пожарных", - сказали в пресс-службе.

В готовности находятся также свыше 1,5 тыс. пожарных и спасателей, в распоряжении которых будет более 400 единиц спецтехники.