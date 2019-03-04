Владельцы недвижимости в Balchug Residence не будут защищены как дольщики

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Приобретающие апартаменты в элитном комплексе Balchug Residence в центре Москвы не попадают под защиту законодательства о долевом строительстве в связи с задержкой сдачи объекта, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Москомстройинвеста.

Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы рассмотрит иск гендиректора телеканала "Дождь" Натальи Синдеевой к компании "Интеко". Истец требует взыскать с компании неустойку в размере около 12 млн рублей и 1 млн рублей в виде компенсации морального вреда за нарушение срока передачи объекта участникам долевого строительства. Кроме того, истец попросил оштрафовать компанию за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя на сумму более 41 млн рублей.

"Balchug Residence по адресу: Садовническая улица, 29 не является жилым объектом, соответственно граждане не защищены 214-ФЗ как дольщики жилья. Это административно-деловой объект, следовательно, граждане являются приобретателями нежилых помещений", - сообщил сотрудник пресс-службы Москомстройинвеста.

Он добавил, что Balchug Residence был введен в эксплуатацию в декабре 2016 года. "По данным ГК "Интеко", на сегодняшний день все нежилые помещения переданы приобретателям административного здания", - уточнил собеседник агентства.

Как уточнила ТАСС Синдеева, речь в иске идет только о задержке срока сдачи дома. При этом она не смогла уточить срок задержки, но отметила что задержка "довольно большая".

Группа компаний "Интеко" - один из ведущих российских девелоперов. Компания занимается архитектурным проектированием, управлением девелоперскими проектами и строительством до продажи и эксплуатации объектов недвижимости любого назначения и сложности. Портфель группы насчитывает более 80 реализованных проектов различного класса и назначения общей площадью около 4,5 млн кв. м.