В Москве ребенка госпитализировали без сознания после избиения в школе

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Ученик 4-го класса избил одноклассника в школе им. Дмитрия Карбышева в центре Москвы, он был госпитализирован в бессознательном состоянии. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Ученик 4-го класса школы № 354 им. Дмитрия Карбышева 1 марта был госпитализирован в бессознательном состоянии. Как рассказала полицейским его мать, это произошло после того, как ребенка избил одноклассник", - рассказал собеседник агентства.

По словам источника, ребенок находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии им. Л.М. Рошаля.