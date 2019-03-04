Десять студенческих проектов садов воплотят в Москве на фестивале "Цветочный джем"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. В Москве определили финалистов конкурса "Цветочный джем", которые в рамках одноименного фестиваля с 23 августа по 8 сентября создадут в столице цветочные сады. Ими стали дизайнеры из девяти стран мира и студенты, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе оргкомитета городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Объявлены финалисты конкурса "Цветочный джем"- 2019. В рамках Открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и одноименного фестиваля, что пройдет с 23 августа по 8 сентября 2019 года, в Москве расцветут сады, созданные дизайнерами из 9 стран - России, Италии, Франции, Финляндии, КНР, Уругвая, Словакии, Казахстана и Грузии. Всего в финал вышли 42 проекта", - говорится в сообщении.

Количество финалистов студенческого конкурса проектов пришлось значительно увеличить из-за высокого качества представленных работ. "По мнению экспертов, уровень работ в разы вырос по сравнению с прошлыми годами. Особенно порадовали молодые дизайнеры: студенческая номинация оказалась едва ли ни самой интересной. Вокруг этой номинации, в которой предполагалось выбрать всего три проекта для реализации, разгорелись самые горячие споры. В итоге было принято решение увеличить количество финалистов студенческой номинации до 10", - отмечается в сообщении.

В оргкомитете "Московских сезонов" уточнили, что победителями стали проекты студентов из Московского архитектурного института, Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева , Московского художественно-промышленного института, Кубанского Государственного университета и других вузов.

Финалисты в дальнейшем поборются за звание лучших в пяти номинациях: "Большие выставочные сады", "Средние выставочные сады", "Малые выставочные сады", "Ландшафтный проект для социальных территорий" и "Студенческий конкурс проектов".

Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и одноименный фестиваль проводятся в Москве с 2017 года, в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".