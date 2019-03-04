Посетителям фестиваля "Московская Масленица" предложат 200 видов блинов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Фестиваль "Московская Масленица" в этом году впервые пройдет в новом формате - большинство площадок организовано за пределами центра города, а на ярмарке гостям впервые предложат попробовать более 200 видов блинов и проведут 11 кулинарных школ. Об этом сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения праздничной площадки на Манежной площади.

Масленица - праздник, символизирующий проводы зимы и встречу весны, начинается в России 4 марта и продлится неделю.

"В Москве открылся фестиваль "Московская Масленица", который с каждым годом становится все интереснее, привлекательнее и душевнее. В этот праздник работают десятки творческих коллективов, мастер-классов, где представлены самые разнообразные рецепты блинов - более 200. Всю неделю в Москве масленица, приглашаю всех на праздник", - сказал Собянин.

Как уточняется в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, впервые большая часть площадок находится за пределами центра - в жилых районах и парках. Также впервые фестиваль предлагает большое разнообразие блинов и других угощений. Кроме того, впервые на площадках фестиваля организовано 11 кулинарных школ. "В 2019 году "Московская Масленица" впервые стала масштабным гастрономическим фестивалем", - говорится в сообщении.

В этом году фестиваль в Москве проходит на 24 площадках в центре и округах столицы, а также в московских парках. "Московская Масленица" входит в состав цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны". В 2018 году участниками праздника стали 4,75 млн человек. Они приобрели около 250 тыс. блинов и посетили порядка 3 тыс. развлекательных мероприятий.