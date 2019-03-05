В Москве появился новый цифровой помощник для бизнеса в вопросах недвижимости

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Новый бесплатный онлайн-сервис для помощи предпринимателям в вопросах недвижимости начал работать в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития.

"В столице для поддержки малого и среднего бизнеса запустили новый, 11-й по счету, бесплатный онлайн-сервис - "Оформи городскую землю и недвижимость правильно". Он поможет с арендой и покупкой недвижимости (в том числе и земли), находящейся в собственности Москвы: с подготовкой документов, проведением землеустроительных работ, продлением договора аренды и со множеством других вопросов", - говорится в сообщении.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, которую цитирует пресс-служба, в Москве действуют десятки различных программ поддержки предпринимателей.

"Только полезных онлайн-сервисов - уже 11, а электронных госуслуг для бизнеса - больше 80. Новый цифровой помощник позволит разобраться в земельно-имущественных вопросах, сэкономив и время, и деньги", - отметила Сергунина.

В пресс-службе отметили, что ранее в Москве заработал другой бесплатный онлайн-сервис - "Выездной консультант". С его помощью предприниматели могут получить персональную консультацию о мерах городской поддержки, не выходя из офиса.

В 2018 году сотрудниками ГБУ "Малый бизнес Москвы" проведено свыше 100 тыс. бесплатных консультаций, посвященных созданию и ведению бизнеса, налоговому и бухгалтерскому учету, трудовому и гражданскому законодательству, имущественной и финансовой поддержке со стороны правительства города.