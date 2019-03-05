В Москве благоустроят общественное пространство у метро "Марьина роща"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Территория, прилегающая к станции метро "Марьина роща" в районе Шереметьевской улицы в Москве, будет благоустроена в текущем году. Там обновят тротуары и дорожное покрытие, установят светильники и скамейки, сообщила во вторник пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Проект благоустройства предусматривает мощение тротуаров плиткой, установку нового бордюрного камня, обновление асфальтового дорожного покрытия и устройство ливневой канализации <...> На благоустроенной территории установят новые светильники, удобные скамейки и урны, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники. Более комфортной станет пересадка со станции метро "Марьина Роща" на автобусные маршруты", - говорится в сообщении.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, слова которого приводит пресс-служба, местные жители многократно обращались в префектуру СВАО с просьбой благоустроить это общественное пространство площадью более 13 га.

"Интенсивное дорожное движение, отсутствие защитных барьеров между дорогой и пешеходной частью, узкие тротуары с неудовлетворительным покрытием, двусторонняя парковка на Шереметьевской улице делают эту территорию некомфортной для пешеходов", - пояснил он.

Ожидается, что после благоустройства эта территория станет вдвое более популярной у горожан, добавили в пресс-службе.