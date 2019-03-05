В МАДИ сообщили о более ответственном подходе к безопасности столичных компаний такси

МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Столичные компании такси стали более ответственно подходить к обеспечению безопасности пассажиров - в городе становится меньше такси, водители которых не проходят ежедневный медицинский осмотр перед началом рабочего дня. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

"В Москве сократилось число такси, водители которых не проходят ежедневный медицинский осмотр перед началом рабочего дня. Так, в январе и феврале 2019 года временно изъято и направлено на спецстоянки 469 такси. У водителей этих автомобилей не было путевых листов с отметками о проведении технического осмотра и медицинского освидетельствования", - сказали в пресс-службе инспекции.

В декабре 2018 года по этой причине на спецстоянки было перемещено 406 машин такси, а в период с октября по ноябрь - 746.

"Плохое самочувствие водителей нередко становится причиной ДТП, ведь нахождение за рулем требует повышенного внимания. Изъятый автомобиль может находиться на спецстоянке до окончания административного расследования. Компания, которая получила разрешение на осуществление перевозок, но не предусмотрела соблюдение необходимых процедур, получает штраф до 60 тыс. рублей", - добавили в пресс-службе.

Совместные рейды МАДИ и ГИБДД по проверке путевых листов проводятся с октября 2018 года. Всего за это время изъято 1624 автомобиля.