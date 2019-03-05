Восемнадцать парков Москвы подготовили праздничную программу к 8 марта

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Цветочный забег, ледовая дискотека, концерты и различные мастер-классы подготовили 18 парков Москвы к празднованию Международного женского дня. Об этом сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"Праздничные мероприятия в честь Международного женского дня пройдут в 18 парках столичного Департамента культуры. В пятницу, 8 марта, посетителей ждут концерты, мастер-классы, экскурсии, романтичные квесты и конкурсы", - говорится в сообщении.

Так, в "Филях" 8 марта устроят традиционный трехкилометровый "Цветочный забег" для мужчин: сначала им дадут букет цветов, который они позже смогут подарить любой посетительнице парка. В саду имени Баумана пройдет ледовая дискотека, вход для девушек бесплатный, а в 20:00 на "КиноКатке" можно будет посмотреть романтическую комедию.

В Таганском парке в Международный женский день посетительниц парка ждет вечеринка во французском стиле: на главной площади молодые исполнители споют популярные композиции на французском языке, там же гостей встретят мимы с цветами для дам. Кроме того, все желающие смогут научиться танцевать кадриль на бесплатных мастер-классах. Также в специальной фотозоне парка можно будет сфотографироваться с Эйфелевой башней - главным символом Парижа.

В Парке Горького в честь праздника пройдут бесплатные пешеходные туры и квесты, для участия в которых нужно заранее зарегистрироваться на сайте парка.

Изюминкой праздничной программы в Измайловском парке станет запуск тысячи светящихся шариков. Насладиться этим зрелищем можно будет в 17:30 и в 18:30 мск. Также на центральной площади появится ярмарка, где гости смогут купить полезные вещи и подарки. Музыканты исполнят в парке песни о любви.