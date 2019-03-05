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Кожаные браслеты "Тройка" поступили в продажу в московском метро

Их можно приобрести в сувенирных магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", а также на стойках "Живое общение"
Описание
© Пресс-служба Московского метрополитена

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Около 2,4 тыс. кожаных браслетов с функционалом проездной карты "Тройка" поступили в продажу в московском метрополитене. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки.

"Кожаные браслеты с функционалом карты "Тройка" поступили в сувенирные магазины на "Трубной" и "Маяковской", а также на стойки "Живое общение", где расположены сувенирные витрины.

Всего в продажу поступили 2,4 тыс. браслетов, цена одного - 650 рублей", - говорится в сообщении.

Браслеты представлены в пяти цветах: черном - 300 штук, синем - 400 штук, также представлено по 600 штук коричневых и вишневых браслетов и 500 штук розовых

Метрополитен выпускает карты "Тройка" в необычных формах с 2017 года. Так, в сувенирных магазинах и витринах пассажиры могут купить проездной в виде брелока, силиконового браслета, кольца, а также наклейки и вкладыша с чипом карты.

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