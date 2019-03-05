Степные сурки проснулись после зимней спячки в Московском зоопарке

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Сурки в Московском зоопарке вышли из зимней спячки, которая длилась почти пять месяцев. Об этом во вторник сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В первые дни марта в Московском зоопарке вышли из спячки степные сурки. Это восьмилетний самец Арчи и две четырехлетние самки - Нагайна и Сара", - говорится в сообщении. По данным портала, грызуны крепко спали в своей норе с середины октября.

"За время спячки сурки потеряли около трети веса. Так, самец Арчи в октябре весил около 6,5 кг, а сейчас его вес составляет всего 4,7 кг. Проснувшимся голодным зверькам наши зоологи уже начали давать корм - салат и разнообразные овощи", - приводятся на портале слова директора московского зоосада Светланы Акуловой. В дневные часы посетители зоопарка уже могут увидеть самца Арчи, а когда установится хорошая погода, свои норки окончательно покинут самки Сара и Нагайна.

Отмечается, что в природе сурки могут проводить в спячке более полугода. При раннем потеплении и таянии снега зверьки могут проснуться в конце февраля, а если приход весны задерживается, то животные спят до конца марта.

Степных сурков можно встретить на территории Восточной Европы и Северного Казахстана. Данный вид занесен в Международную красную книгу, а также в Красную книгу некоторых регионов, например Омской области, отмечается в сообщении.