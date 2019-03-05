Директор школы в Москве опровергла информацию об избиении ученика до потери сознания

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Информация о драке в школе № 354 им. Д. М. Карбышева, после которой ученик якобы был госпитализирован в бессознательном состоянии, не соответствует действительности, заявила ТАСС во вторник директор учебного учреждения Татьяна Родионова.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что ученик четвертого класса избил одноклассника в школе им. Дмитрия Карбышева в центре Москвы, после чего тот был госпитализирован в бессознательном состоянии в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии им. Л.М. Рошаля.

"Информация об избиении, распространяемая в СМИ, не соответствует действительности. Первого марта на уроке физической культуры два учащихся четвертого класса не поделили мяч. В раздевалке спор между мальчиками продолжился, и один из них дал пощечину другому. Педагог, которая в этот момент провожала из спортивного зала остальных детей, быстро остановила ребят", - сказала Родионова.

Директор добавила, что серьезных травм у учащихся не было, но, несмотря на это, руководство школы вызвало бригаду скорой помощи, чтобы мальчиков осмотрели специалисты. Также администрация школы сообщила родителям об инциденте. "Одна из мам настояла, чтоб ее сына оставили на время в медучреждении понаблюдать. Второй ребенок вернулся в школу в тот же день, сейчас ходит на занятия", - добавила Родионова.