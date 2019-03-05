В Москве возбудили дело в отношении сотрудника магазина, избившего подростка ремнем

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника магазина, избившего подростка ремнем. Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330 УК РФ ("Самоуправство")", - сказала она.

28 февраля двое подростков в продуктовом магазине на 15-й Парковой улице взяли печатную рекламную продукцию, чтобы сдать ее в макулатуру. "Продавец магазина, посчитав, что подростки хотят похитить буклеты, потребовал пройти в подсобное помещение, где между ними возникла ссора. Сотрудник магазина вытащил ремень и нанес подростку не менее 10 ударов", - сказала Иванова.

Ранее с заявлением в полицию обратились родители подростков. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что инцидент произошел в магазине "Пятерочка".