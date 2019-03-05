В Москве увеличат время работы сиделок для ветеранов Великой Отечественной войны

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Власти Москвы дополнительно выделили 195 млн рублей Московскому Дому ветеранов, чтобы увеличить часы работы сиделок для ветеранов Великой Отечественной войны на два часа. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"В настоящее время служба сиделок при Московском Доме ветеранов обслуживает 700 одиноких инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Сиделки приходят на 8 часов в день (53 часа в неделю). Выделение дополнительных средств позволит увеличить количество обслуживаемых участников войны на 50 человек - до 750, а также продлить время работы сиделок с 8 до 10 часов в день", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на эти цели в 2019 году предусмотрена дополнительная субсидия в размере 195 млн рублей государственно-общественному объединению "Московский Дом ветеранов (пенсионеров) войн и Вооруженных Сил". В связи с этим на работу будет дополнительно принято 80 сиделок.

Помимо организации службы сиделок, Московский Дом ветеранов оказывает услугу "Санаторий на дому" для 6 тыс. лежачих ветеранов в год. Также при Доме ветеранов работает патронажная служба, под опекой которой находятся 650 одиноких ветеранов.