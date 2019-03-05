Хакеры могут получить вознаграждение за взлом системы электронного голосования в Москве

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Хакеры, которые смогут во время тестирования взломать систему электронного голосования, разработанную для выборов депутатов в Мосгордуму, могут получить вознаграждение. Об этом заявил во вторник руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в рамках IX Московского гражданского форума.

"Если система электронного голосования в Москве будет создана, то на этапе тестирования мы готовы объявить вознаграждение для хакеров, которые смогут ее взломать", - сказал Венедиктов.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий организацию на выборах 8 сентября в Москве эксперимента по дистанционному электронному голосованию в одном или нескольких одномандатных округах. В случае успеха эксперимента практику электронного голосования распространят на всю страну, полагают в ЦИК.