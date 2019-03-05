Доходный дом Леве начала ХХ века в центре Москвы отреставрируют

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Мосгорнаследие выдало разрешение на разработку научно-проектной документации для последующей реставрации доходного дома Леве в Столешниковом переулке в Москве, который является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

"Департамент культурного наследия города Москвы выдал разрешение на проведение комплекса научно-исследовательских и изыскательских работ по доходному дому с винным магазином Леве. <...> Собственник доходного дома начала ХХ века приступил к исследованию особенностей памятника для его дальнейшей реставрации", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, слова которого приводит пресс-служба, после завершения научно-исследовательских и изыскательских работ начнется согласование проекта реставрации, далее будет выдано разрешение и подрядчик сможет приступить непосредственно к реставрации. Мосгорнаследие будет контролировать все этапы работ.

Емельянов добавил, что доходный дом с винным магазином Леве был построен в начале ХХ века по проекту архитектора Адольфа Эрихсона в стиле модерн. Винный магазин, который находился в здании, упоминался в романе Льва Толстого "Анна Каренина".

"Сейчас напоминанием о том, что дом принадлежал виноторговцам, служат виноградные лозы, обвивающие женские головы на фасаде", - отметил Емельянов.