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Московский урбанистический форум-2019 пройдет 4-7 июля в "Зарядье"

Также в его рамках планируют провести конгресс, посвященный проблемам городского здоровья

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Московский урбанистический форум 2019 года пройдет с 4 по 7 июля в столичном парке "Зарядье". Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В этом году Московский урбанистический форум пройдет в "Зарядье" с 4 по 7 июля. Обсудим проекты, которые повышают качество жизни", - написал градоначальник на своей странице в Twitter.

В рамках форума состоится Международный конгресс Urban Health, посвященный проблемам городского здоровья. Кроме того, ожидается открытая фестивальная программа, написал мэр.

Московский урбанистический форум - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В прошлом году в его деловой программе приняли участие 7 тыс. участников из 68 стран.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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