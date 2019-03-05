Московский урбанистический форум-2019 пройдет 4-7 июля в "Зарядье"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Московский урбанистический форум 2019 года пройдет с 4 по 7 июля в столичном парке "Зарядье". Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В этом году Московский урбанистический форум пройдет в "Зарядье" с 4 по 7 июля. Обсудим проекты, которые повышают качество жизни", - написал градоначальник на своей странице в Twitter.