Московский урбанистический форум-2019 пройдет 4-7 июля в "Зарядье"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Московский урбанистический форум 2019 года пройдет с 4 по 7 июля в столичном парке "Зарядье". Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"В этом году Московский урбанистический форум пройдет в "Зарядье" с 4 по 7 июля. Обсудим проекты, которые повышают качество жизни", - написал градоначальник на своей странице в Twitter.
В этом году Московский урбанистический форум пройдет в #Зарядье с 4 по 7 июля. Обсудим проекты, которые повышают качество жизни. На #MUF2019 впервые пройдет Международный конгресс Urban Health по проблемам городского здоровья. Будет и Фестиваль - открытая программа для москвичей.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 5 марта 2019 г.
В рамках форума состоится Международный конгресс Urban Health, посвященный проблемам городского здоровья. Кроме того, ожидается открытая фестивальная программа, написал мэр.
Московский урбанистический форум - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В прошлом году в его деловой программе приняли участие 7 тыс. участников из 68 стран.