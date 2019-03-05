Власти Москвы планируют полностью расселить пятиэтажки "первой волны" к 2024 году

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Расселение всех пятиэтажек "первой волны" должно завершиться в Москве к 2024 году, на сегодняшний день в столице еще 33 таких дома, сообщил ТАСС заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Осталось 33 пятиэтажки. Эти дома расположены в Северо-Восточном и Западном округах. Снос домов за счет городского бюджета запланирован в 2019 году в обоих округах. Таким образом программа завершится на северо-востоке Москвы, а оставшаяся часть домов в Западном округе должна быть расселена за счет инвесторов. У них крайний срок - 2024 год", - сказал Хуснуллин.

Первая волна сноса так называемых хрущевок была запущена в 90-е годы. Общая площадь домов, подлежащих сносу, превысила 6,3 млн кв. м. За время действия программы из 1722 домов, подлежащих сносу, уже демонтировано 1689 домов площадью более 6,19 млн. кв. м, то есть 97,7% от плана.

Ранее сообщалось, что программа сноса домов "первой волны" была завершена на территории восьми административных округов: Центрального, Северного, Восточного, Юго-Восточного, Южного, Юго-Западного, Северо-Западного и Зеленоградского. В программу не входят Троицкий и Новомосковский округа.