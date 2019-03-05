Мэр Москвы освободил от должности двух заместителей префекта ВАО Москвы

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин уволил двух заместителей префекта Восточного административного округа (ВАО) Москвы Ирину Кузнецову и Максима Коваля. Соответствующие распоряжения опубликованы во вторник на информационном портале правительства Москвы.

"Освободить Коваля Максима Борисовича от занимаемой должности заместителя префекта Восточного административного округа города Москвы и уволить с государственной гражданской службы <…> Освободить Кузнецову Ирину Михайловну от занимаемой должности заместителя префекта Восточного административного округа города Москвы и уволить с государственной гражданской службы", - говорится в документах.

Согласно документам, чиновники уволены по собственной инициативе.

Должность заместитель префекта по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ВАО Москвы Коваль занимал с июня 2016 года. С августа 2015 по июнь 2016 года был заместителем префекта по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Северо-Западного административного округа города Москвы. Кузнецова занимала пост заместителя префекта ВАО с 2013 года. В 2012 году была начальником отдела территориальных органов Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы.