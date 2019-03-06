Праздничный видеоролик украсит Останкинскую телебашню к 8 марта

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Праздничный видеоролик будет транслироваться на фасаде Останкинской телебашни в Москве 8 марта в честь Международного женского дня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе государственного оператора ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС, оператор эфирной теле- и радиопередающей сети страны).

"Особая подсветка и поздравительная открытка будет крутиться на фасаде Останкинской телебашни в течение 8 марта. Она создаст настроение праздника для всех жителей города", - говорится в сообщении.

Кроме того, в честь 8 марта в Останкинской телебашне пройдут тренировки по контактной растяжке и тренинги по умению позировать перед камерой, на которые предварительно необходимо зарегистрироваться и приобрести входной билет. В выходные, 9 и 10 марта в телебашне пройдут бесплатные экскурсии, на которые также необходимо предварительно приобрести входной билет.