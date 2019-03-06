Навесы от дождя и снега установят над входами в вестибюли семи станций метро Москвы

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Новые навесы из стекла и металла появятся над входами в вестибюли семи станций московского метро. Об этом в среду сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Навесы, которые защитят пассажиров метро от снега и дождя, будут выполнены из металла и прозрачного стекла. Они органично впишутся в городское пространство. Сейчас ремонт завершен на треть. Уже готова часть металлических каркасов", - приводятся на сайте слова руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Ликсутов добавил, что работы по установке конструкций планируется завершить во втором квартале 2019 года.

Уточняется, что навесы появятся на станциях "Преображенская площадь" и "Черкизовская" Сокольнической линии, "ВДНХ" и "Ботанический сад" Калужско-Рижской линии, "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии, "Улица 1905 года" Таганско-Краснопресненской и "Войковская" Замоскворецкой линии.