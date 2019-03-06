Музыканты будут выступать на 32 площадках Московского метрополитена и МЦК в 2019 году

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Более 30 площадок для выступлений артистов и коллективов будут действовать в Московском метрополитене и на станциях Московского центрального кольца (МЦК) в рамках "Музыка в метро". Об этом сообщается в среду на портале мэра и правительства столицы.

"Принимать заявки на участие в проекте "Музыка в метро" будут до конца марта. Затем жюри выберет музыкантов, которые продемонстрируют яркие номера, хорошие вокальные данные и виртуозную игру на инструментах. В этом году артисты будут выступать на 32 площадках, расположенных на станциях метро и МЦК. На сегодняшний день организаторы уже получили более 1 тыс. заявок от исполнителей", - говорится в сообщении.

Отбор артистов проходит в два этапа. Сначала желающие подают онлайн-заявку, которую рассматривают Московский продюсерский центр и преподаватели Музыкального училища имени Гнесиных. На втором этапе проходят живые прослушивания перед жюри, состоящим из известных музыкальных деятелей, продюсеров и экспертов. Победители, прошедшие отбор, смогут выступать в столичной подземке в течение года.

Проект "Музыка в метро" был запущен в 2016 году, первые площадки появились на станциях "Выставочная", "Маяковская" и "Курская", тогда для пассажиров выступали 30 музыкантов и коллективов. В течение третьего сезона проекта в 2018 году в метро и на МЦК выступали 220 музыкантов.