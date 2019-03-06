Московских водителей призвали не парковаться у шатких конструкций из-за ветра

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Власти Москвы призвали водителей быть аккуратными при парковке и не оставлять машины возле шатких конструкций в связи с сильным ветром. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"На улице сильный ветер. Соблюдайте правила дорожного движения, будьте внимательны при парковке и не оставляйте автомобили у деревьев и шатких конструкций. Также просим быть более внимательными на дороге, так как возможно образование гололеда", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в среду в Москве ожидается облачная погода, небольшой снег и сильная гололедица. Ветер днем северо-западный, 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с, в связи с чем 6 марта в столице объявлен желтый уровень опасности.