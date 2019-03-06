Женщинам подарят поздравительные открытки в честь 8 марта на московских ж/д вокзалах

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) подарят женщинам открытки с поздравлениями по случаю Международного женского дня на восьми московских железнодорожных вокзалах. Об этом сообщила в среду пресс-служба перевозчика.

"ЦППК также подготовила подарок для пассажиров: на головных вокзалах Москвы 7 и 8 марта будут раздавать поздравительные открытки", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, акция по раздаче праздничных открыток пройдет на Киевском, Курском, Павелецком, Казанском, Белорусском, Ярославском, Рижском и Савеловском вокзалах.

Отмечается, что также в честь праздника с 7 по 10 марта форму кассиров ЦППК дополнят праздничными аксессуарами. Сотрудники наденут галстуки с логотипом компании, а сотрудницы - шейные платки.