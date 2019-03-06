МЧС распространило экстренное предупреждение в связи со снегопадом и похолоданием в Москве

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. МЧС предупреждает москвичей о скором резком похолодании и сильном снегопаде в столичном регионе. Соответствующую информацию ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Главного управления министерства.

"В связи с приближением холодного фронта в ближайшие три часа и до конца суток ожидаются мокрый снег, гололед метель, сильная гололедица, усиление ветра с порывами 14-19 м/с", - сказали в МЧС. К вечеру среды температура понизится до минус 10 градусов.

"В связи с этим МЧС рекомендует водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также спасатели напоминают, что не стоит парковать машину около деревьев и слабо укрепленных конструкций", - отметили в МЧС. Пешеходам рекомендуют в случае сильного ветра не укрываться под рекламными щитами, другими ненадежными конструкциями и деревьями.