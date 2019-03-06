Международный детский фестиваль танцев на льду пройдет 16 марта в "Лужниках"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Международный детский фестиваль танцев на льду в 33-й раз пройдет в "Лужниках" 16 марта. Специальной гостьей фестиваля станет трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина, сообщает в среду пресс-служба спорткомплекса.

"16 марта 2019 года, в 14:00 мск, на Малой спортивной арене СК "Лужники" стартует XXXIII Международный детский фестиваль танцев на льду", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, участниками фестиваля станут более 500 воспитанников спортшкол и секций из разных городов и стран в трех возрастных категориях. В каждой программе одновременно выступят от 12 до 50 человек.

Спортсмены будут бороться за награды в семи номинациях: гран-при, лучшая техника, лучшая постановка, актерское мастерство, художественное оформление, оригинальная идея и специальный приз от АНО ЦПСМ "Московский марафон".

Международный детский фестиваль танцев на льду традиционно проходит на льду Малой Арены "Лужников" и существует уже более 30 лет. Цель фестиваля - дать возможность любительским коллективам заявить о себе, представить свои постановки на одной из главных ледовых арен в России и обменяться опытом.