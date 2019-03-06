Похолодание и сильный ветер ожидаются в Москве 7 марта

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 7 марта из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" - погода потенциально опасна. Ветер, период предупреждения с 9:00 мск 7 марта в течение 12 часов", - говорится в сообщении.

По данным метеорологов, в ночь на 7 марта температура в столице опустится до минус 14-16 градусов, днем потеплеет до минус одного-трех градусов.

Оттепель придет в Москву 8 марта, столбик термометра поднимется до отметки 4-6 градусов тепла, 9 и 10 марта ожидается около 5-7 градусов выше нуля.