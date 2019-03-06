В Москве изменят график движения поездов МЦК 8 марта

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Поезда на Московском центральном кольце (МЦК) в Международный женский день 8 марта будут следовать в режиме выходного дня. Об этом сообщила в среду пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"В пятницу, 8 марта, в Международный женский день "Ласточки" на Московском центральном кольце будут курсировать по режиму выходного дня. Так, с 12:30 до 18:00 электропоезда будут курсировать каждые пять минут, а в другой период - каждые десять минут", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что расписание пригородных поездов на Белорусском, Казанском, Горьковском, Киевском, Павелецком, Курском, Рижском, Ярославском и Савеловском направлениях МЖД изменится перед началом праздников, 7 марта. Составы в этот день будут курсировать по графику пятницы, 8 и 9 марта - по расписанию субботы, 10 марта - по графику воскресенья.

Изменения в графике коснутся и поездов, курсирующих на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги: 8 марта электрички на участке Москва - Тверь (Конаково) будут следовать по расписанию выходного дня. Поезда на участках Бологое - Угловка, Тверь - Бологое (Торжок) будут ходить по расписанию пятницы.

В связи с празднованием Международного женского дня у россиян будет три выходных - 8, 9 и 10 марта.