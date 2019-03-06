Пробки в Москве достигли семи баллов из-за непогоды

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Пробки на дорогах Москвы в среду уже оцениваются в семь баллов из 10 возможных в связи неблагоприятными погодными условиями. До вечера ситуация будет только осложняться, говорится в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"С каждым часом в Москве все сложнее с трафиком - скорости падают из-за снегопада и гололеда. Особенно тяжело перед цветочными рынками и базами. В городе уже семь баллов, до вечера движение останется очень плотным", - говорится в сообщении.

Власти призывают жителей и гостей столицы по возможности пересаживаться на метро. Ранее в среду власти Москвы призвали водителей быть аккуратными при парковке и не оставлять машины возле шатких конструкций в связи с сильным ветром.

Как сообщалось, в среду в Москве ожидается облачная погода, небольшой снег и сильная гололедица. Ветер днем северо-западный, 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с, в связи с чем 6 марта в столице объявлен желтый уровень опасности.