Архсовет Москвы одобрил проект планировки станции БКЛ "Текстильщики"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Архитектурный совет Москвы в среду одобрил проект планировки станции Большой кольцевой линии московского метро "Текстильщики", который был доработан после критики.

Как сообщалось, в октябре прошлого года Архсовет Москвы отправил на доработку проекты станций "Печатники" и "Текстильщики" БКЛ. На заседании совета было представлено несколько вариантов архитектурно-художественного оформления станций - платформ и наземных вестибюлей. Эксперты пришли к выводу, что в концепциях больше внимания уделено внешнему облику, чем логистике и комфорту пассажиров. К проектам станций было предъявлено много замечаний.

"Коллеги были сильно раскритикованы <...> на одном из предыдущих советов, мы просили доработать проект, при желании даже с помощью членов совета <...> Очень хороший результат, прекрасный проект, всем очень понравился, согласовали его - станцию "Текстильщики", наземный павильон и вестибюль", - сказал журналистам главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Станция "Текстильщики" запроектирована между Шоссейной и Люблинской улицами. Заказчиком разработки концепций станций "Текстильщики" и "Печатники" выступило АО "Мосинжпроект", а автором - ОАО "Ленметрогипротранс".

Ранее один из вариантов оформления станции предполагал композицию, связанную с текстильной темой, другой вариант делал отсылку к образу ткацкого станка. Больше всего вопросов вызвала архитектура наземного павильона, которую назвали чрезмерно усложненной и не функциональной. Архитекторы предложили сделать дизайн спокойнее и более внимательно отнестись к тому, как люди будут пользоваться станцией. Как отметил представитель проектной организации Артем Потехин, специалисты прислушались к полученным рекомендациям.

"Мы сделали корректировки <...> Интерьер вестибюля и станции стал более лаконичный, все в спокойных тонах, достаточно сдержанно. Отделка обычная, керамогранит. Планировка тоже доработана", - сказал он. В доработке от текстильной темы было решено уйти.

О Большой кольцевой линии

Большая кольцевая линия на схеме метро обозначается бирюзовым цветом и номером 11. Планируется, что в будущем она включит Каховскую линию. Всего на БКЛ разместится 31 станция, из них 18 будут снабжены переходами на действующие линии столичного метро, семь - на радиальные направления железных дорог, две - на Московское центральное кольцо.