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Подземный переход к станции метро "Фонвизинская" в Москве достроят в декабре 2020 года

Длина перехода составит около 190 м

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Строительство подземного пешеходного перехода через железнодорожные пути Октябрьского направления Московской железной дороги в районе Марфино к станции метро "Фонвизинская" завершится в декабре 2020 года, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента строительства.

"Строительство подземного пешеходного перехода к станции метро "Фонвизинская" под железнодорожными путями Октябрьского направления Московской железной дороги в районе Марфино будет завершено в декабре 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время завершаются работы по освобождению территории строительной площадки, ведутся работы по устройству водопровода, разработка траншеи и прокладка труб.

Конкурс на сооружение подземного пешеходного перехода был объявлен 31 октября 2018 года, стартовая стоимость контракта составляла 680,8 млн рублей. Победителем стала компания "Связьэнергомонтаж МО", предложив цену в 650,2 млн рублей.

Переход соединит выход к станции метро "Фонвизинская" и отрезанный железной дорогой участок улицы Академика Королева в районе домов № 30 и № 32. Длина перехода составит 189 м, ширина - 6 м. Переход будет иметь три выхода и будет приспособлен для лиц с ограниченными возможностями.

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