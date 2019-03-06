Пробки в Москве достигли девяти баллов

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Уровень загруженности дорог в Москве достиг 9 баллов согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки".

Трафик серьезно замедлился на Садовом и Третьем транспортном кольце. На внутренней стороне МКАД пробка от шоссе Энтузиастов до Бесединского шоссе, от Минского шоссе до Волоколамского. На внешней - от Новоегорьевского до Октябрьского проспекта, от Горьковского до Ярославского.

Сильные пробки по направлению из центра на Люблинской улице, Профсоюзной улице, Ленинградском и Варшавском шоссе.

Дорожная обстановка в городе улучшится к 21:00, прогнозируют в столичном Центре организации дорожного движения. "Свободнее на дорогах станет только после 21:00. По возможности выбирайте метро, на машине сейчас далеко не уедешь, тем более быстро", - отмечается в Twitter организации.