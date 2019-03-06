На выставке в Москве покажут четыре кортежа руководителей России

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Гараж особого назначения (ГОН), обслуживающий первых лиц российского государства, представит свои мотоциклы и машины в выставочном центре "Сокольники", где с 7 по 10 марта пройдет Олдмайстер-Галерея - крупнейшая в России выставка старинных автомобилей.

"Доминантой станет большая экспозиция ГОН, посвященная истории Почетного мотоциклетного эскорта. Впервые будут показаны сразу четыре кортежа первых лиц государства, иллюстрирующие почти всю историю Почетного эскорта с 1950-х годов до настоящего времени", - рассказали ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО). Лимузины в этот раз послужат фоном для мотоциклов. Впервые все модели эскортных мотоциклов прошлых лет будут выстроены вместе с автомобилями соответствующих исторических периодов. По мнению специалистов, это позволит посетителям почувствовать атмосферу времени, увидеть технику именно в том формате, в котором она использовалась в работе органов государственной охраны.

В ФСО признали, что "размеры зала не позволяют показать кортеж полностью, ведь в конце 70-х годов численность одних только мотоциклов Почетного эскорта достигала двух десятков". Поэтому реальные мотоциклы и лимузины кортежей на стенде дополняют баннеры с фотографиями, сделанными как во время эскортирования, так на тренировках мотоциклистов Почетного эскорта. Многие снимки будут представлены публике впервые.

На стенде ГОН будут также показаны коллекции предметов специальной униформы, а также различные варианты полной экипировки мотоциклистов Почетного эскорта разных лет. Чтобы рассказать о том, как непросто достигается слаженность и отточенность действий эскортного подразделения, впервые на выставке Почетный эскорт "приоткроет" секреты тренировочного процесса. Фотоматериалы с учебных выездов дополнит реальная "боевая", тренировочная экипировка мотоциклиста Почетного эскорта.

Коллекция мотоциклов Почетного эскорта насчитывает около полутора десятков моделей, и на выставке посетители смогут увидеть их все. Самое почетное место займет первенец Почетного эскорта - мотоцикл М-72 1956 года выпуска и рядом - несущий службу сейчас мотоцикл BMW 1200RT.