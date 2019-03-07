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Более 17 тыс. учащихся пополнили карты москвича через мобильное приложение

Функция стала доступной в прошлом году

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Более 17 тыс. школьников, студентов, аспирантов и ординаторов пополнили карты москвича через мобильное приложение "Метро Москвы" для проезда в общественном транспорте города. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства столицы.

"Новая функция cтала доступной в прошлом году", - говорится в сообщении.

Как поясняется в материале, пополнить баланс можно с помощью смартфона на Android с модулем NFC, пддерживающий работу с картами москвича и "Тройкой".

Школьники, студенты, ординаторы и аспиранты составляют более 10% пассажиров метро. 

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